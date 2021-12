A venda de smartphones dobrou no Brasil em 2013, com 35,6 milhões de unidades vendidas, um recorde que pela primeira vez superou a comercialização de celulares convencionais, divulgou nesta quarta-feira, 2, a consultoria IDC Brasil.

O volume de vendas de smartphones cresceu 123% em relação a 2012, quando foram vendidas 16,1 milhões de unidades. No total os brasileiros compraram este ano 67,8 milhões de celulares.

O ritmo de vendas dos aparelhos tradicionais teve tendência inversa e passou de 43,4 milhões de unidades em 2012 para 32,2 milhões em 2013.

O analista da IDC Brasil, Leonardo Munin, responsável pelo estudo, afirmou que estes números indicam que "2013 foi de fato o ano do smartphone no Brasil".

Segundo Munin, o crescimento das vendas se deveu principalmente à redução de impostos para este tipo de aparelho, ao aumento dos modelos disponíveis e ao crescimento da demanda.

Estes números tornam o Brasil o quarto mercado mundial, depois de China, Estados Unidos e Índia.

De acordo com os dados da Agência Nacional de Telecomunicações, no final de fevereiro havia 272,72 milhões de linhas móveis ativas no país. 212,09 milhões, ou 77,77% do total, eram pré-pagos e o restante pós-pagos.

O total de telefones conectados à internet chegou a 110,19 milhões de linhas, 1,82 milhões com tecnologia 4G.

O plano do governo de implantação do 4G prevê que este ano a tecnologia esteja totalmente implementada nas 12 cidades sedes da Copa do Mundo, e se expanda paulatinamente para o resto do país nos próximos anos.

