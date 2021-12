Venda de material de construção cresce 5,6%, diz Anamaco

As vendas de materiais de construção no varejo nacional em setembro cresceram 2,5% em relação a agosto e subiram 5,6% ante o mesmo mês do ano passado.

Os dados fazem parte de pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 1, pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco). O levantamento ouviu 530 lojistas das cinco regiões do País entre os dias 25 e 30 de setembro.

No acumulado de janeiro a setembro, o setor cresceu 1,0% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já nos últimos 12 meses até setembro, o desempenho está 2,0% superior.

A Anamaco destacou também que o desempenho do setor no terceiro trimestre está 6,8% superior ao mesmo período de 2013, o que sinaliza recuperação das vendas.

"Com esses resultados, estamos recuperando o nosso crescimento, que até agosto não vinha ocorrendo", afirmou em nota o presidente da associação, Cláudio Conz. A expectativa da Anamaco é que o faturamento do varejo de materiais aumente 3,5% em 2014.

"Tradicionalmente, os meses de outubro e novembro são muito fortes para as vendas nas lojas devido à proximidade das festas de fim de ano", disse Conz.

Ele explicou que isso mantém o otimismo dos entrevistados muito elevado para o último trimestre do ano. Segundo a pesquisa da Anamaco, cerca de 60% dos lojistas acreditam que venderão mais já neste mês.

