Venda de etanol aos postos cresce 13%, diz Sindicom

O consumo de etanol hidratado permanece aquecido neste ano. De acordo com o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), as vendas aos postos cresceram 13,3% de janeiro a setembro ante igual período do ano passado, para 5,65 bilhões de litros. As associadas do Sindicom respondem por mais de 60% do mercado desse produto, usado diretamente no tanque dos veículos.

No caso da gasolina, ocorre o contrário. No acumulado de 2014 até setembro foram comercializados 21,44 bilhões de litros, queda de 4,2% frente os 22,39 bilhões de litros apurados nos nove primeiros meses do ano anterior.

Considerando-se apenas o mês de setembro, as associadas do Sindicom comercializaram 663,68 milhões de litros de hidratado (+5,3%) e 2,82 bilhões de litros de gasolina (+13,1%).

