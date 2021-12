Venda de carros registra pior semestre em 10 anos

As vendas de veículos novos no Brasil no primeiro semestre somaram 983,5 mil unidades, desempenho 25,4% inferior ao de igual intervalo de 2015. É o pior resultado para o período em dez anos. Em junho, as vendas também foram as mais baixas para o mês desde 2006, com um total de 171,8 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, segundo dados do mercado com base nos licenciamentos do Denatran.

Em relação a maio, os negócios cresceram 2,57%, mas a indústria credita a melhora ao fato de junho ter um dia útil a mais. No comparativo da média diária, houve recuo de 2% nas vendas.

O segmento de caminhões é o que segue com maior recuo, de 33% em junho ante o mesmo mês do ano passado. Em relação a maio, houve melhora de 3%.

O que tem gerado esperança entre as fabricantes de que há sinais de melhora no mercado total é a redução, mês a mês, do acumulado da queda anual de vendas. Em janeiro estava em 38,8%, foi a 31,3% no bimestre e a 28,6% no trimestre. Nos primeiros quatro meses baixou para 27,9%, na sequência para 26,6% e agora está em 25,4%.

A previsão da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) é encerrar o ano com vendas de 2 milhões de veículos, o que representará queda de 19% na comparação com 2015.

Enquanto não há recuperação efetiva do mercado, as montadoras seguem adotando medidas de corte de produção, com redução de jornada, férias coletivas, suspensão de contratos (lay-off) e abertura de programas de demissão voluntária (PDV). Em 12 meses encerrados em maio, as montadoras fecharam 10,2 mil postos de trabalho.

Liderança

A General Motors encerrou o semestre como líder de vendas de carros e comerciais leves, com 16,5% de participação, seguida pela Fiat (15,1%) e Volkswagen (3,3%). Hyundai e Toyota ocupam a quinta e sexta posição, respectivamente com 10,1% e 9% de participação.

Os carros mais vendidos em junho foram Chevrolet Onix (11,5 mil unidades), Hyundai HB20 (9,5 mil), Renault Sandero (6 mil), Ford Ka (5,8 mil) e Chevrolet Prisma (5,5 mil).

No acumulado do ano, a liderança também é do Onix (68,5 mil unidades), seguido por HB20 (55,9 mil), Ka (34,5 mil), Corolla e Gol (31,8 mil).

Na quarta-feira, a Anfavea divulgará dados de produção, exportações e empregos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

