Venda de carros cresceu 3,7% no semestre

Os dados de mercado divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), que reúne os fabricantes de veículos do país, mostram que as vendas de automóveis novos cresceram 3,7% entre janeiro e junho de 2017.

No segmento de máquinas e implementos agrícolas, o salto chegou a 21,8% no mesmo período, puxado pelo bom momento do agronegócio. O ponto negativo ficou para as vendas de caminhões e ônibus, que caíram 16,1% no semestre, mas mostram uma tendência à estabilidade.

"Taxas de juros tendem a cair e a inflação está sob controle, e assim devemos ter um semestre positivo", afirmou Antônio Carlos Megale, presidente da Anfavea.

Mercado reage

De acordo com Megale, os números mostram uma recuperação do setor automotivo após dois anos de acentuadas quedas. "No semestre foram mais de um milhão e duzentas mil unidades produzidas, um milhão de veículos licenciados até o final do mês e estamos caminhando para os níveis projetados de crescimento em 4% de mercado para este ano", completou.

Em função da instabilidade econômica, impulsionada pelas questões políticas, a Anfavea não vai rever, por enquanto, a projeção de recuperação do setor automotivo para o final do ano. Sobre a produção de veículos, o prognóstico é de crescimento de 20% em 2017, com 2,1 milhões de unidades fabricadas no país.

Mercado externo

As vendas de veículos produzidos no Brasil para o mercado externo foram destacadas durante a coletiva de imprensa, acompanhada pela reportagem de A TARDE em São Paulo.

As exportações cresceram 7,6% no semestre, com 372,4 mil veículos vendidos no exterior. "Temos o melhor mês de julho desde 2005 em termos de exportações, onde crescemos 40% entre maio e junho", comemorou Antônio Carlos Megale, ao lembrar que esta movimentação alcançou o faturamento de R$ 4,8 bilhões no semestre. Entre os países compradores, o destaque ficou para a Argentina, principal parceiro do setor automobilístico do Brasil.

Outro ponto destacado pelo executivo é a venda de automóveis elétricos e híbridos, que chegou a pouco mais de 1.184 unidades no semestre, superando o número total de 2016.

Efeito da crise

Questionado sobre a permanência ou não no cargo do presidente Michel Temer, e sobre a influência dessa crise política na economia do país, Megale pontuou que política e economia têm trilhado caminhos diferentes.

"Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) é uma entidade apolítica e nós queremos estabilidade. Percebemos um descolamento entre economia e política. A queda da taxa de juros está seguindo uma velocidade importante e a gente espera uma queda de, pelo menos, 0,75% na próxima reunião do Copom, o que já traria a taxa abaixo dos 10%, com uma expectativa de chegar a 8% ou 8,5% no fim do ano", afirmou o presidente da Anfavea.

Colaborou Agência O Globo

adblock ativo