Venda da Transpetro é alvo de denúncia

O diretor financeiro da Petrobras, Ivan Monteiro, é alvo de denúncia encaminhada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por infringir o dever de "lealdade" e "sigilo" sobre negociações não comunicadas ao mercado, em referência ao anúncio, na última sexta-feira, da análise de uma possível venda da Transpetro.

A denúncia foi feita na terça-feira pelo Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante (Sindimar). De acordo com o ofício encaminhado ao órgão regulador, as declarações revelam "abuso de poder" do diretor e causaram danos ao preço das ações da estatal. Segundo o sindicato, o tema não passou por discussões internas prévias no colegiado da Petrobrás ou no conselho da Transpetro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

