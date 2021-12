Vencimento do IPTU volta a mudar para quem não teve desconto

A Prefeitura de Salvador informou, nesta sexta-feira, 7, que alterou mais uma vez a data de vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Agora, os contribuintes terão até o dia 15 de fevereiro para quitar o imposto.

A nova data vale para todos os contribuintes que fizeram o recadastramento, mas não receberam o desconto de 10%, independente da checagem dos documentos encaminhados à Prefeitura.

Estes contribuintes já podem acessar o site da Secretaria Municipal da Fazenda e imprimir uma segunda via com o novo vencimento ou aguardar o recebimento do novo boleto.

Foi a segunda vez que o prazo foi alterado. A princípio, o vencimento estava marcado para o dia 5 de fevereiro. Depois, foi esticado para o dia 10.

Na semana passada, a Prefeitura ampliou o benefício do desconto para os contribuintes que fizeram o cadastramento ou recadastramento mas tiveram pendências na documentação. Todas as pessoas que fizeram o procedimento foram contempladas.

