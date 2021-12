Vencedores do Corretor do Ano saem nesta quarta

Os vencedores do Prêmio Corretor do Ano 2014, promovido pelo grupo A TARDE com apoio de entidades do setor imobiliário, serão conhecidos nesta quarta-feira, 17. Ao todo são 12 categorias, com dois finalistas escolhidos através de votação pela internet.

Os finalistas são:

Aline Gomes Freitas Kirsch e Osvaldo Pereira Souza, categoria corretor aluguel

Aline Gomes Freitas Kirsch e Crisnilson Cavalcante Lacerda, categoria corretor destaque mídias digitais

Aderlande Francisco Ramos e Crisnilson Cavalcante Lacerda, categoria corretor terrenos e fazendas

Ednilson Souza Carvalho e Marcio José Marques D'avila, categoria corretor venda

Jair Purificação Santos e Jorge Nailton Pereira Sales, categoria destaque Jornal Massa

Borges Imobiliária e José Alberto Imóveis, categoria imobiliária aluguel

Guimarães Imobiliária e José Alberto Imóveis, categoria imobiliária destaque mídias digitais

Eliane & Amalia Almeida Imóveis e Reis & Sá Imobiliária, categoria imobiliária revelação

Goche Imobiliária e J Osvaldo Imóveis, categoria imobiliária terrenos e fazendas

José Alberto imóveis e J Osvaldo Imóveis, categoria imobiliária venda

Grandesign Propaganda e S V Assessoria Imobiliária, categoria melhor fornecedor

O prêmico conta com o apoio do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-BA), do Sindicato da Habitação (Secovi-BA), Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado da Bahia (Sindimóveis -BA), e da Associação Baiana das Administradoras de Imóveis e Condomínios (ABAI-B

