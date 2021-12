Vencedor da Mega da Virada fez aposta na loteria do Shopping Salvador

O sortudo que acertou as seis dezenas da Mega da Virada na capital baiana fez a aposta na loteria do Salvador Shopping, de acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF). O novo milionário dividiu a bolada de R$ 220.948.549,30 com outras cinco apostas e vai receber R$ 36.824.758,22.

As demais apostas vencedoras são de Fortaleza (CE), Campo Grande (MS), Fazenda Vilanova (RS), Trizidela do Vale (MA) e Belo Horizonte (MG). Os números sorteados foram 05-11-22-24-51-53.

Não há informações se o apostador já sacou o prêmio milionário.

adblock ativo