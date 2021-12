Veja sites e aplicativos que vão te ajudar a gastar menos

A inflação continua em alta no Brasil, apesar da queda no mês de junho. Por isso, é importante que o consumidor faça as contas e compare preços antes de ir ao supermercado para as compras. Dicas de como substituir alimentos mais caros por outros mais baratos e preferir as frutas e legumes da estação, podem te ajudar a poupar uma grana. Existem, também, sites e aplicativos de smartphones que comparam preços, fazem listas e facilitam sua vida na hora de comprar. Confira:

Aplicativos:

1 - Boa Lista: está disponível para usuários do sistema iOS, na App Store, e usuários do sistema Android, na Play Store. Ele é um assistente de compras que compara preços de produtos em lojas online e físicas, permitindo ao consumidor saber se ele está pagando um preço justo pelas mercadorias. É possível escolher a distância máxima das lojas que você quer ver em sua pesquisa de preços e a base de informações é atualizada constantemente. Através do aplicativo também é possível montar uma lista de compras (inclusive offline), acompanhar seus gastos e pesquisar ofertas.

2 - MeuCarrinho: diponível para usuários do sistema iOS, na App Store, e usuários do sistema Android, na Play Store. Com ele, é possível criar listas de supermercado e fazer comparação de preços e produtos. Adicionar produtos a uma lista pode ser feito de forma simples e rápida. Também é possível acompanhar seus gastos conforme você vai adicionando o produto à lista. E o histórico das compras fica salvo. Outra funcionalidade do app é a opção de montar uma lista em conjunto com outra pessoa usando o mesmo login ou enviar a lista para qualquer pessoa.

3 - Guia de Supermercado Proteste: o simulador presente no site da entidade permite descobrir qual supermercado da sua região oferece os preços mais em conta. Para usar o simulador, o usuário escolhe a opção de calcular o preço de uma cesta pré-definida, com produtos escolhidos pela Proteste, ou de uma cesta com produtos de sua preferência. Você seleciona seu estado, cidade e região, e o perfil dos supermercados, que podem ser os líderes de venda ou os mais baratos.

Dicas para economizar:

1. Substitua feijão por outras proteínas e fibras

Você poderia substituir o feijão por lentilha, grão de bico ou ervilha, se eles não estivessem igualmente caros. Então, a saída é trocar a proteína do feijão carioquinha pela do preto, que aumenta menos de preço, ou por soja em grão ou proteína de soja.O arroz também foi um item da cesta básica que subiu de preço em junho, segundo o Dieese. Nutricionalmente, ele pode ser substituído por farinha de mandioca ou de milho, ou por tubérculos como batata doce e mandioca.

2. Escolha frutas, verduras e legumes da estação

Frutas, verduras e legumes compradas fora de época podem ser mais caros que alimentos industrializados. Isso acontece porque eles levam mais agrotóxicos e, com oferta menor, seu preço encarece".

3. Não tenha medo de alimentos feios

Os legumes, frutas e verduras feios que sobram no fim da feira ou no cestão do supermercado podem ser mais baratos e até mesmo mais gostosos. No caso das frutas, é bem comum as mais feias serem as mais doces. Por isso, não recuse as ofertas da xepa.

4. Faça uma horta em casa

Fazer uma horta em casa é fácil e é uma ótima forma de economizar com temperos e verduras. Pode ser em vaso mesmo, se você mora em apartamento. Temperos como capim limão, manjericão, louro e alecrim podem substituir a cebola e o alho, que estão com os preços lá em cima.

5. Prefira carne vermelha de segunda

Para economizar, carnes como patinho, coxão duro e lagarto são recomendadas. Mas a preferida dos nutricionistas é o músculo, um corte barato, com menos gordura.

6. Sempre faça lista de compras

A lista de compras é a principal arma para se defender do consumo em excesso. Você precisará conhecer o seu padrão de consumo, ou seja, a quantidade e a qualidade dos itens que você pode comprar. Ter um orçamento financeiro nessa hora é essencial.

7. Compare preços entre supermercados, marcas e embalagens

Pesquisar as diferenças de preço entre marcas e supermercados é a regra básica do consumo de alimentos. Faça isso pela internet ou através dos apps já indicados.

8. Faça compras semanais, não mensais

É mais fácil de organizar o cardápio da semana e evitar desperdícios de comida e de gastos se você for ao supermercado com mais frequência.

​​

