Veja onde obter ajuda para fazer a declaração do IRPF

Os contribuintes têm mais 30 dias para prestar contas ao Leão do Imposto de Renda. Segundo a Receita Federal, das 1.140.000 declarações de pessoas físicas esperadas na Bahia, foram entregues, até ontem, apenas 273 mil (23,94%). Quem tem dúvidas sobre o preenchimento do documento pode contar com a orientação gratuita dos estudantes de ciências contáveis de algumas instituições de ensino superior de Salvador.

Unijorge, Unifacs, Faculdade Dom Pedro II e a Universidade Católica já confirmaram o serviço este ano. A Unijorge atenderá até amanhã no campus da universidade na Avenida Paralela, das 9h às 13h, mediante a doação de 1 kg de alimento. De acordo com a assessoria de imprensa da universidade, a ação retornará no final de abril, mas dessa vez no Shopping da Bahia. Somente os contribuintes com um rendimento anual de até R$ 80 mil terão direito ao serviço e a universidade limitará o número diário de atendimentos.

A ação da Unifacs terá início na próxima segunda-feira, estendendo-se até 24 de abril, das 13h às 17h, no Campus Paralela, Torre Norte. A expectativa é de atender 500 pessoas nesse período.

Na Universidade Católica, a orientação ao preenchimento da declaração vai ocorrer nos últimos dez dias do prazo final. Esse ano, o atendimento acontecerá em dois campi: de Pituaçu, de 20 a 30 de abril, de 17h às 20h; e da Lapa, de 20 a 29 de abril, de 16h às 20h.

A Faculdade Dom Pedro II mais uma vez vai promover a ação em parceria com o Shopping Piedade. O serviço estará disponível de 20 a 25 de abril, durante o horário de funcionamento do shopping.

Documentos

Precisam acertar as contas com o Leão as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 26.816,55 em 2014, ano base da declaração.

Para preencher o formulário é necessário ter em mãos alguns documentos: RG, CPF e título de eleitor; certidão de nascimento dos dependentes e CPF para os maiores de 18 anos; declaração do ano anterior; informe de rendimentos (ano base 2014) de todos os vínculos contratuais; documentos relativos aos bens (imóveis e veículos), saldos bancários, extratos de dívidas contraídas; comprovantes de pagamentos (escola, plano de saúde, financiamentos, etc).

Os recibos de serviços prestados por médicos, dentistas e aluguel devem estar identificados com CPF. Quanto antes o contribuinte entregar a declaração, com os dados corretos, mais cedo receberá o valor correspondente à restituição.

E-mails falsos

A Receita Federal alertou ontem que há grupos enviando e-mails falsos em nome do órgão para obter ilegalmente informações fiscais e financeiras de contribuintes. Segundo a Receita, os e-mails são forjados com nomes e timbres oficiais e enganam o cidadão com apresentação de telas que misturam informações verdadeiras e falsas sobre obtenção do Programa gerador da declaração do Imposto de Renda.

Os links contidos em determinados pontos indicados no e-mail costumam ser a porta de entrada para vírus no computador, reforça o órgão. A Receita destacou que não envia e-mails sem autorização do contribuinte e nem autoriza parceiros e conveniados a fazê-lo em seu nome. O programa gerador do IR deve ser baixado diretamente na página da Receita na internet.

Para mais informações, o cidadão pode entrar em contato com a Receita ligando para 146.

