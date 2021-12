Veja como aproveitar os descontos dessa Black Friday

"Black Fraude" ou "Black Friday de Pinóquio", assim é conhecida a versão brasileira da sexta-feira de descontos criada nos Estados Unidos. A má fama da campanha no Brasil é tanta que virou piada nas redes sociais e é um dos assuntos mais comentados no Twitter. A principal reclamação é em relação aos falsos descontos. Os internautas criticam que as lojas oferecem produtos por metade do dobro, insinuando que os preços são inflacionados às vésperas da promoção para ludibriar o consumidor.

E aí pessoa, todos preparados pra comprar pela metade do dobro na Black Friday? - Walter (@docwmn) 25 novembro 2014

Black Friday no brasil KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK tudo mais caro em dobro. - Taah (@TamaraUntoward) 25 novembro 2014

Vem aí a Black Friday brasileira : a maior palhaçada do ano. Se fosse um lugar sério, 90% das empresas sairiam processadas disso. - Ari Aguiar (@ariaguiar) 25 novembro 2014

A reclamação não é a toa. No ano passado, fiscais do Procon da Bahia fiscalizaram lojas físicas do estado e sites de compra on line durante a promoção e encontraram irregularidades em 30% dos estabelecimentos vistoriados. A ação foi realizada em duas etapas, primeiro os agentes levantaram os preços antes do período da campanha e no dia do Black Friday voltaram às lojas e sites para verificar se os preços haviam sido maquiados.

Além desse tipo de infração, os fiscais constataram discrepância entre a oferta publicitária e os valores trabalhados nos estabelecimentos e ausência de informação com relação às condições de pagamento. Apesar das irregularidades, o superintendente do Procon, Ricardo Maurício Freire, diz que o Black Friday é uma boa oportunidade para antecipar as compras de Natal com desconto.

"A Black Friday não é necessariamente Black Fraude. Entendemos que, se o consumidor tiver cuidados, pode se beneficiar desse período, que coincide com o pagamento da primeira parcela do 13º. É uma chance de antecipar compras de Natal com preços mais vantajosos", defende.

Pesquisa

A precaução para garantir bons descontos começa antes mesmo desta sexta, 28. Para isso, o superintendente do Procon recomenda que o consumidor faça uma pesquisa antes da campanha, para ter noção dos preços de mercado do produto de interesse.

Outra orientação para fugir de artimanhas, é consultar os sites de buscas de preços, como Buscapé e Baixou. Esse último, inclusive, oferece uma ferramenta bem útil: o Baixou Agora. O programa rastreia o preço do produto que você estiver visualizando e informa se há outra loja vendendo mais barato. Mas o principal diferencial é disponibilizar o gráfico de evolução do preço. Ou seja, é possível verificar se o produto foi inflacionado na véspera da Black Friday.

Ricardo Maurício Freire também sugere a consulta ao Portal do Consumidor, que é alimentado por todos os Procons do Brasil. Nessa página é possível verificar uma relação de sites confiáveis para comprar.

Outra estratégia é verificar se o site que você pretende comprar possui o selo "Black Friday Legal", que é uma certificação que a empresa compactua com o código de ética da campanha, que condena as promoções maquiadas. Quem descumprir a regra, não recebe o selo no próximo ano. O código foi criado pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Câmera E-Net) com o objetivo de melhorar a credibilidade do Black Friday no Brasil. Atualmente, mais de 412 sites receberam a certificação.

Na hora da compra também é recomendado fazer um print da página do site. O superintendente do Procon explica que esse documento pode ser usado como prova das especificações do produto ofertado. Em caso de insatisfação, o Código do Consumidor prevê um prazo de sete dias para o internauta se arrepender da compra. Ricardo Freire disse que o cliente também pode trocar o produto nas compras em lojas físicas, caso o item tenha algum defeito ou vício.

Expectativa

A versão brasileira da promoção pretende faturar R$ 1,2 bilhão entre zero hora e 23h59 de sexta-feira, 28, um crescimento de 56% em relação à campanha de 2013, de acordo com a E-bit, empresa especializada em comércio eletrônico.

A expectativa não é irreal, já que uma pesquisa do site Zoom indicou que 99% dos 10 mil entrevistados pretendem aproveitar os descontos nas vésperas do Natal. Os smartphones são "a menina dos olhos" desses possíveis clientes, que também têm interesse nas TVs e notebooks com preços mais em conta.

adblock ativo