Veículos com placa de final 6 têm desconto no IPVA até dia 28

Os contribuintes que possuem veículos com placas de final 6 têm até o dia 28 de junho para quitar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com 5% de desconto, em cota única.

Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba), existe ainda a opção do pagamento do IPVA em três parcelas com vencimento da primeira cota também no dia 28. Caso o contribuinte prefira pagar em cota única, sem desconto, a dta limite é 31 de agosto.

Para efetuar o pagamento, o contribuinte deve dirigir-se a uma agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, do Bradesco ou do Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob), com o número do Renavam em mãos.

As datas de vencimento para as demais placas podem ser consultadas no calendário do IPVA 2017, disponível no site da Sefaz-Ba, clicando-se no canal Inspetoria Eletrônica e em seguida em IPVA.

