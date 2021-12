Vazamento revela mudanças no design do iPhone 8

Tecnólogos do mundo inteiro especulavam sobre o novo design do último modelo do telefone da Apple, o iPhone 8. Um vazamento de fotos e detalhes da configuração do smartphone confirma design diferente de tudo já produzido pela Apple.

Dois desenvolvedores conhecidos no mundo da tecnologia, Steve Troughton-Smith e Guilherme Rambo, descobriram o desbloqueio via infravermelho do iPhone 8, conhecido como Pearl ID, funcionando mesmo em ambientes sem qualquer iluminação, indicando precisão incrível e processo bastante intuitivo do aparelho. A tecnologia permite que o usuário desbloqueie seu celular com reconhecimento facial.

Fotos de um telefone-teste indicam que o iPhone 8 não terá botões em sua tela, sendo esta sem bordas e com câmeras dividindo espaço com a central de notificações. Isso significa que o aparelho será sensível ao toque para despertar e poder ser desbloqueado, diferente dos modelos anteriores, que precisavam ser levantados à altura dos olhos ou terem um botão pressionado.

O reconhecimento facial serviria, também, para mapear quando o usuário está olhando para a tela, a fim de emitir notificações silenciosas. A câmera traseira agora será alinhada verticalmente. Novamente, o telefone deverá ser à prova d'água e o alumínio utilizado no corpo de modelos anteriores deve ser substituído por um compósito de vidro.

