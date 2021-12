Variante de coronavírus provoca queda nos preços do petróleo

Após bater recordes no pregão asiático, os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira, 28, penalizados pela variante Delta do novo coronavírus.

O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em agosto fechou a 74,68 dólares em Londres, baixa de 1,97%. Em Nova York, o barril do WTI para a mesma data caiu 1,54%, a 72,81 dólares. Pela primeira vez desde outubro de 2018, o Brent e o WTI haviam chegado pouco antes a 76,60 e 74,45 dólares, respectivamente.

"Os investidores se confrontam com um retorno à realidade nesta semana, quando a variante Delta atinge a Europa e o aumento dos casos no Sudeste Asiático e na Austrália levam a novos confinamentos", explicou Louise Dickson, analista da Rystad.

