Varejo tem o pior Dia dos Pais em 3 anos, diz Serasa

As vendas do comércio para o Dia dos Pais cresceram 3,4% entre os dias 9 e 11 de agosto deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, informou nesta segunda-feira, 12, a Serasa Experian. Na semana que antecedeu a data comemorativa (5 a 11 de agosto), o avanço foi de 3,3%. Os dois números representam a menor expansão para a data nos últimos três anos, aponta a instituição.

Apenas na cidade de São Paulo as vendas para o Dia dos Pais cresceram 3% na semana e 2,3% no fim de semana da comemoração. De acordo com a área técnica da Serasa, a desaceleração no ritmo de crescimento revela que o consumidor está mais cauteloso diante da perda de poder aquisitivo, da inflação e do aumento dos juros, levando-o a preferir pagar dívidas. "De olho no Dia das Crianças e no Natal, o consumidor endividado tem evitado novos parcelamentos", diz nota divulgada pela empresa.

