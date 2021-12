Varejo suspende encomendas para o Natal

Receosos com a alta do dólar, que chegou próximo de R$ 4 este mês, e diante dos também altos estoques por conta na retração das vendas no primeiro semestre, a maioria dos lojistas de Salvador decidiu suspender as encomendas para o fim de ano, sobretudo de importados. "Tudo indica que o Natal será novamente de lembracinhas, e sem aquelas mais em conta que vinham da China", diz o presidente do Sindicato de Lojistas da Bahia (Sindilojas), Paulo Motta.

Em anos anteriores, as encomendas para o período natalino já começavam no final de agosto e início de setembro, principalmente junto aos distribuidores de produtos importados. Este ano, entretanto, nem mesmo a política chinesa de estimular as exportações do país asiático devem amenizar o impacto da alta do dólar para o varejo brasileiro, que ainda enfrenta a retração interna da demanda.

Sem encomendas no comércio local, o volume de fretes também caiu: 40%, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas da Bahia (Setceb). "Esperamos que os lojistas consigam fazer caixa com as liquidações fora de época para movimentar os estoques, à medida que o apelo natalino for se aproximando", diz o presidente do Setceb, Antonio Siqueira.

"As vendas caíram e estamos todos com estoques elevados, sejam de importados ou não, portanto, as promoções que estão sendo feitas já são para vender o estoque parado", explica o presidente do Sindilojas. Motta acredita que o comércio local só deva encomendar para o Natal, no final de outubro, "mas apenas peças de ligeira reposição e, ainda assim, na indústria nacional".

O receio dos lojistas, segundo ele, é fruto da queda nas expectativas, depois dos resultados das vendas no primeiro semestre. Pelos dados do Sindilojas, o desempenho do setor nos primeiros seis meses de 2015 caiu 7% na capital baiana, em relação ao mesmo período no ano passado.

Outro fator que teria agravado a queda nas expectativas, gerando a suspensão das encomendas, foi o balanço negativo das vendas do Dia dos Pais (queda de 11% na comparação com 2014), bem no mês de planejar as compras para o Natal.

