Varejo festeja, mas setor de automóveis vê retrocesso no IPI

O setor varejista baiano comemorou as desonerações na folha de pagamento do comércio anunciadas nesta quarta-feira, 19, pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Presidente da Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas da Bahia e da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Salvador, Antoine Tawil, afirmou que a redução dos tributos é uma reivindicação antiga do setor. Segundo ele, a medida contempla o comércio de forma mais abrangente, atingindo o empresariado como um todo e não apenas determinados segmentos.

"Será uma redução de custos muito bem-vinda, um incentivo para os comerciantes", destacou Tawil, que também é presidente do Fórum Empresarial da Bahia. Ele ainda destaca que a desoneração vem em boa hora, já que, na ressaca pós-Natal, os meses de janeiro e fevereiro costumam ser mais di fíceis para o setor varejista. Presidente da Federação do Comércio do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), Carlos Amaral vê a desoneração como uma medida de incentivo à manutenção do emprego no comércio. "Com menos custos com a folha de pagamento, serão maiores as chances dos funcionários temporários permanecerem após o Natal", avalia Amaral.

"Retrocesso" - Os empresários do segmento de automóveis, por sua vez, viram com desânimo a medida que prevê a retomada gradual das alíquotas do IPI até julho do próximo ano. Presidente do Sindicato das Concessionárias de Veículos na Bahia (Sindicar), Raimundo Valeriano classifica a medida como "um tiro no pé" por parte do governo.

"A redução do IPI mostrou que são os impostos que atravancam o crescimento A redução deveria permanecer", afirma Valeriano, destacando que o fato da retomada ser gradual terá pouco efeito sobre na manutenção dos preços dos veículos. A retomada do IPI, por outro lado, deverá dar mais fôlego ao segmento de usados, que vive um período de baixa com a redução dos preços dos veículos novos.

adblock ativo