Varejo espera alta de 2% nas vendas do Dia dos Pais

O Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, deve promover um acréscimo de 2% nas vendas do comércio de Salvador em comparação com igual período de 2013, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). De acordo com o presidente da entidade, Antoine Tawil, o tíquete médio deve ser 30% menor que o de 2013, ficando em torno de R$ 70.

"Se conseguirmos fazer os mesmos números do ano passado, ficaremos felizes", diz. Ele afirma que essa expectativa abrange os shopping centers e o comércio de rua. Enquanto os primeiros investem em publicidade, os segundos atraem os consumidores com preços menores.

Alguns shoppings, que investiram em campanhas publicitárias e sorteios de prêmios para a data - a quarta melhor do comércio -, esperam um crescimento superior a essa média.

É o caso do Salvador Shopping, que estima um acréscimo de 10%, e do Shopping Piedade, cuja expectativa é de uma expansão de 12%.

A estratégia do Piedade é aumentar o valor da premiação. Em 2014, sorteará um carro, prêmio que costumava ser ofertado em datas mais importantes, como o Natal. O Salvador Shopping sorteará cinco cartões de compra de R$ 30 mil cada, para serem gastos nas lojas do shopping. A troca de notas fiscais por cupons para os sorteios durará até o final de agosto, uma estratégia para melhorar o desempenho na segunda quinzena do mês.

"Nós e o Salvador Shopping investimos mais nessa área promocional, por isso, talvez, esperamos um crescimento maior", diz o gerente de marketing do Piedade, Pablo Vieira. O presidente da CDL credita o fraco crescimento à escassez de crédito, já que as vendas a prazo são as principais responsáveis pelo aquecimento do comércio.

"A expectativa (de recuperação das vendas) é mais para o final do ano, em novembro e em dezembro. No Dia dos Pais, apenas alguns segmentos se beneficiam, como os de vestuário, calçados e eletroeletrônicos", afirma Tawil.

Última hora

Apesar dos descontos anunciados, que chegam a 60%, a movimentação nos shoppings ainda é pequena. As vendas para o Dia dos Pais tradicionalmente melhoram na semana que antecede a data, em especial entre a quinta-feira e o sábado. A movimentação costuma até triplicar nesse período.

Mas, nos três primeiros dias de agosto, as vendas já superaram as dos finais de semana de julho. Tawil afirma que o desempenho do setor foi ruim no mês passado, apesar da Liquida Bahia.

A vendedora da Liga Retrô, loja de camisetas de futebol do Salvador Shopping, Cacau Motta, conta que as vendas caíram 40% depois da Copa do Mundo, mas já se recuperaram em 20% desde a semana passada. O gerente da loja de moda masculina Colombo, no mesmo shopping, afirma que houve um acréscimo de 27% na movimentação da loja nos três primeiros dias de agosto.

A gerente da loja de calçados masculinos Samelo, Verônica Almeida, não acredita em um crescimento maior que 5% em relação a 2013. Ela diz que o consumidor está mais contido nos gastos. "Não víamos, antes, o cliente fazendo pesquisa de preço; agora fazem", conta.

