Varejo cobra medidas para conter a crise

Camisas brancas com letras verdes e a justificativa estampada na frente: "Por um comércio mais forte". Quem passou nesta terça-feira, 12, pelos principais estabelecimentos do setor em Salvador, seja nos shoppings ou nas ruas tradicionais da atividade, logo percebeu a diferença. O dia foi o marco do movimento liderado pelas principais entidades representativas do comércio baiano para chamar a atenção do governo estadual e da prefeitura, bem como indústria e demais fornecedores, para a necessidade de medidas urgentes "para que o setor ganhe fôlego para superar a crise", como alegaram os organizadores. Os funcionários das lojas também aderiram ao movimento, que foi estendido ao interior do estado, principalmente em Feira de Santana, segundo maior município baiano.

"Somos um setor de grande importância na geração de empregos e já fomos obrigados a demitir, aproximadamente, 30 mil funcionários, com o fechamento de mais de cinco mil estabelecimentos em todo o estado e, ainda assim, nem o estado e nem a prefeitura mostram-se sensíveis às dificuldades, a ponto de lançar, por exemplo, uma nova edição de programas de refinanciamento (Refis)", disse o presidente da Associação Comercial da Bahia, Luiz Fernando Queiroz.

Nesta quarta-feira, 13, ele e os representantes das federações do Comércio (Fecomércio), Kelsor Fernandes, e das Câmaras dos Dirigentes Lojistas (FCDL), Antoine Tawil, e da CDL Salvador, Frutos Dias Neto, seguem com o segundo passo previsto: tentar agendar audiências com as autoridades para entregar um documento com reivindicações, consideradas emergenciais.

O Refis é apenas uma das medidas solicitadas, num pacote que inclui pleitos como a flexibilização pela Fazenda estadual da cobrança antecipada de 10% do ICMS nos produtos que chegam ao estado, melhores condições de pagamento pelas indústrias locais, revisão pela prefeitura dos aumentos praticados para as empresas relativos ao IPTU e a TFF, além de ampliação pelas operadoras de crédito de condições e taxas mais compatíveis para o consumidor.

"É do próprio interesse de todos que o comércio recupere sua força, até como forma de se poder arrecadar mais, no caso dos governos", frisou Frutos Dias Neto, da CDL Salvador.

Feira de Santana

Os líderes das entidades passaram o dia de ontem checando a adesão ao movimento nos principais centros comerciais do estado. Em Salvador, a programação de atos foi iniciada na Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, sede da Federação do Comércio. Juntamente com funcionários da entidade, os comerciantes deram um "abraço" simbólico no prédio.

Na fachada do edifício, um grande banner estampava o slogan do movimento. Quem chegou à cidade pelo aeroporto também foi apresentado à campanha, com as lojas do espaço estampando as camisas em seus manequins.

Nos shoppings e na Av. Sete, por exemplo, totens e faixas nas vitrines também chamavam a atenção dos consumidores: "Tomara que eles consigam melhores condições para suas vendas que também se reflitam em melhores condições para nossas compras, diante dessa crise político-econômica que enfrenta o país", declarou a enfermeira Manuela Mota, que estava ontem no Salvador Shopping.

Em meio à expectativa nacional em torno da votação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Congresso, os empresários fizeram questão de ressaltar o "caráter apartidário" do movimento: "Cada um tem sua opinião particular sobre como acha melhor o desfecho da crise política no país, mas o nosso consenso é que algo precisa ser feito, seja quem fique no comando, para destravar a economia", frisou Kelsor Fernandes, da Fecomércio.

Mesmo depois de ter lançado o movimento, anunciando-o oficialmente na semana passada na imprensa, até ontem, nem o governo baiano nem a prefeitura haviam se manifestado junto às entidades, sobre se terão condições de atender aos pleitos dos comerciantes.

"Primeiro, estamos mostrando nossa força de mobilização, junto com os comerciários que também não querem mais demissões no setor, para agora mantermos essa união para reivindicar dos governos que eles também participem desse esforço conjunto em prol do comércio baiano", afirmou Antoine Tawil, da FCDL.

