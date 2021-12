Vantagens em feirão para servidor chegam a R$ 40 mil

Começa nesta sexta-feira, 18, a quarta edição do Feirão Imobiliário do Servidor Público, que vai ofertar - com vantagens que podem chegar a R$ 40 mil - 300 imóveis a preços que variam de R$ 115 mil a R$ 349 mil.

O evento, que se encerra no domingo, 20, é organizado pela construtora Consil e acontece na mega store da empresa que fica na Avenida Paralela. A expectativa é que 15 mil servidores circulem pelo local, um acréscimo de 25% em relação ao ano passado.

O feirão é destinado a todos os trabalhadores de órgãos e empresas do serviço público na Bahia, das esferas municipal, estadual e federal, incluindo os Reda, temporários e ocupantes de cargos de confiança.

Quem comprar um imóvel no feirão pode receber descontos de até R$ 25 mil nos valores de tabela. Além disso, pode obter algumas vantagens, como isenção total no Imposto de Transferência do Imóvel (ITIV) e nas taxas de registro.

Benefícios que já eram concedidos aos compradores, como seis meses de condomínio, energia e IPTU grátis, foram ampliados, neste ano, para 12 meses.



Participam do feirão a Caixa Econômica Federal; o governo do estado da Bahia, por intermédio da Conder; a prefeitura de Salvador, com o Programa de Valorização do Servidor; a Assembleia Legislativa da Bahia, por intermédio da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa da Bahia (Assalba); e a Câmara Municipal de Salvador.

Contrato assinado

A presença da Caixa e da Conder permite que o visitante saia do evento de contrato assinado. Basta que tenha renda familiar mínima de R$ 2,8 mil e esteja com RG, CPF, comprovante residencial e os três últimos contracheques em mãos.

"Caixa e Conder analisam o imóvel que o cliente poderá comprar e verificam o crédito disponível para ele", diz um coordenadores do evento da Consil, Leonardo Nano.

A Conder vai atender os servidores que se enquadram no Programa Habitacional do Servidor Público do Governo do Estado da Bahia. Estão no perfil dele os servidores estatutários do Poder Executivo ativos, com mais de dois anos de serviço efetivo no Estado, que não possuam casa própria e com renda de até 10 salários mínimos.

Esses servidores, além das vantagens oferecidas pela Consil, terão o crédito habitacional concedido pelo governo do estado de até 50% da prestação do financiamento obtido junto à Caixa pelo prazo de 180 meses.

No feirão do ano passado, o programa da Conder beneficiou 700 servidores.

