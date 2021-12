Valorização do real é perigosa para a economia brasileira, diz banco

A economia brasileira ainda está muito frágil para sustentar uma valorização tão grande do real, destacou nesta terça-feira, 28, a equipe de estrategistas do Crédit Agricole. Para o banco francês, investidores estrangeiros estão ignorando o risco político no Brasil e a avaliação é que o fortalecimento da divisa brasileira é "absurdo e perigoso".

O pior momento do real em relação ao dólar foi em setembro de 2015, quando a moeda norte-americana bateu em R$ 4,21 em meio à crise política no ainda governo de Dilma Rousseff. Este mês, a divisa dos EUA bateu em R$ 3,05 no último dia 23 e, para os economistas do Crédit, o real pode se valorizar ainda mais no curto prazo.

Juros altos

Dois fatores explicam a tendência de valorização do real, de acordo com o relatório do Crédit Agricole. O primeiro é que a taxa de juros no Brasil segue entre as maiores do mundo, o que estimula o chamado "carry trade", quando um investidor toma recursos em uma economia de juro baixo para aplicar em outra de taxa elevada. O segundo fator é a aposta de que o governo do presidente Michel Temer vai conseguir avançar com o ajuste fiscal e empreender outras reformas econômicas, fazendo o País voltar a crescer em ritmo mais forte.

Para os estrategistas do Crédit, um dos problemas é que os investidores estão ignorando os persistentes riscos políticos no país, mesmo que Temer esteja usando de todos os meios possíveis para se "fortalecer". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

