Valor do litro da gasolina em Salvador chega a R$ 4,25

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) realizou pesquisa de preço dos combustíveis na Bahia, e, segundo levantamento, Salvador registrou valor médio por litro da gasolina de R$ 3,90. O mínimo que o consumidor paga é R$ 3,25 e o máximo, R$ 4,25. O estudo fez apuração nos 63 postos localizados na capital.

A pesquisa apontou ainda que o valor médio do litro do etanol na cidade é de R$ 3,02. O soteropolitano paga pelo álcool R$ 2,63, mínimo, enquanto que o máximo sai a R$ 3,29.

A ANP também pesquisou o preço da gasolina em mais 31 municípios do estado. Com oito postos, Conceição do Jacuípe registrou a menor média do custo da gasolina: R$ 3,49 - com mínimo de R$ 3,33 e máximo R$ 3,89.

O preço mais salgado foi registrado em Porto Seguro, no sul do Estado. Com apenas 7 postos, o município tem o litro vendido a R$ 4,14, em média. O valor mínimo é R$ 3,99 e o máximo, R$ 4,29.

