Valor do desbloqueio de verbas do Orçamento da União será definido pelo governo

O valor de desbloqueio de verbas do Orçamento da União será definido nesta segunda-feira, 16, pelos ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Economia, Paulo Guedes. O valor deve ficar entre R$ 14 bilhões e R$ 15 bilhões. Esta liberação é aguardada por articuladores políticos para contribuir com as negociações das votações no Congresso.

De acordo com o colunista da GloboNews, Valdo Cruz, através do descontingenciamento, o governo no presidente Jair Bolsonaro poderá cumprir a promessa de liberar verbas das emendas parlamentares. Mesmo com essa promessa a deputados e senadores, o dinheiro não foi efetivamente liberado por falta de verbas dos ministérios. Assim, com o desbloqueio, há possibilidade.

O governo de Bolsonaro prometeu à Câmara dos Deputados a liberação de ao menos R$ 2 bilhões para os deputados. No momento em que as votações estão concentradas no Senado, os senadores estão sendo procurados também por interlocutores do governo para debater acerca da liberação das verbas de emendas parlamentares.

Até o final de setembro, o Senado possui em pauta as votações do primeiro turno da reforma da Previdência, indicação de Augusto Aras, para que este seja o novo procurador-geral da República e a provável mensagem com a indicação do nome de Eduardo Bolsonaro (PSL), para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O Congresso Nacional também irá analisar os vetos de Jair Bolsonaro ao projeto de abuso de autoridade.

Os assessores presidenciais indicam que com a liberação dos recursos para as emendas parlamentares, contribuirá nas negociações destas votações.

O objetivo do governo de Bolsonaro é desbloquear, até dezembro, aproximadamente R$ 20 bilhões dos mais de R$ 30 bilhões que estão contingenciados pela equipe econômica para cumprir a meta fiscal, que é um déficit de R$ 139 bilhões.

