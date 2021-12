Valec lança licitação para compra de trilhos da Fiol

Uma nova etapa da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) foi vencida nesta segunda-feira, 5, com o lançamento pela estatal Valec da nova licitação para aquisição de trilhos que serão usados na construção da obra. Conforme o governo, a data de abertura do pregão está marcada para dia 18 de setembro, quando as propostas das empresas interessadas serão conhecidas, na sede da Valec, em Brasília. O tipo de licitação será pelo menor preço global por lote.

O valor do investimento alcança R$ 559 milhões que serão usados para adquirir 147 mil toneladas de trilhos para os trechos entre o municípios de Ilhéus, no sul do Estado, até o de Barreiras, no oeste. A Valec decidiu dividir a licitação em cinco lotes que compreendem 1.100 quilômetros de todo o traçado da ferrovia de 1.527 quilômetros.

Embora não haja referência na nota que anunciou mais essa etapa da obra, a Valec decidiu dividir a compra em lotes para evitar o que ocorreu com a compra do lote de trilhos para 855 quilômetros da Ferrovia Norte-Sul.

Uma nota técnica do Ministério dos Transportes indicou, em abril passado, que os trilhos fornecidos por uma única empresa, a Dismaf (que adquiriu o material junto à fábrica chinesa Pangnang), foram de baixa qualidade, incapazes de suportar a carga prevista para ser transportada pela via. A Dismaf negou a denúncia.

Licenças - O secretário da Casa Civil do Estado, Rui Costa, elogiou o fatiamento da licitação justamente por esse motivo. "Foi uma recomendação do Tribunal de Contas da União. Isso vai permitir que vários fornecedores possam participar da licitação e vender o material para a Valec", disse.

"Com este edital, a ferrovia afasta mais um ponto crítico e garante avanço das obras, de acordo com o cronograma, desta, que é a maior intervenção logística no Estado. Atraindo, assim, o potencial de desenvolvimento em várias cadeias da produção baiana", acrescentou Rui Costa.

Conforme o governo, no último mês, a Ferrovia Oeste-Leste teve dois lotes liberados pelo Ibama. A concessão de licença de instalação contemplou a construção de uma ponte sobre o Rio São Francisco e o trecho entre os municípios de Caetité a Bom Jesus da Lapa.

A ferrovia que ligará os municípios de Ilhéus, na Bahia, e Figueirópolis, em Tocantins, pretende contemplar as regiões produtoras de minério de ferro de Caetité e Tanhaçu, no sul da Bahia, e as produtoras de grãos no oeste daquele Estado e sudeste do Tocantins.

