Vale Luz da Coelba agora atende alta renda também

O projeto Vale Luz Coelba vai atender, a partir de agora, todos os clientes residenciais da capital, sejam eles de baixa renda ou não. Além das comunidades populares que já integravam o itinerário do Vale Luz, os caminhões do projeto também estão atendendo no Campo Grande, Pituba, em Salvador, além de Imbassaí e Praia do Forte, no Litoral Norte.



Os moradores podem trocar material reciclável por descontos na conta de energia até o próximo sábado. Além de reduzir o valor da conta, o projeto Vale Luz tem o objetivo de estimular o uso racional dos recursos naturais e minimizar os impactos negativos causados pelos resíduos no meio ambiente, estimulando a reciclagem. São aceitos para reciclagem: metal (latas de alumínio e ferro), papel (papel branco, revista, jornal, panfleto), papelão e plásticos (garrafas pet, embalagens de detergente e produtos de higiene, água sanitária).



Alguns cuidados devem ser tomados no momento da coleta. Papéis e plásticos, por exemplo, não podem estar sujos ou molhados. No caso das latas de alumínio, devem estar sem areia, pedra ou materiais que comprometam a pesagem. O material recolhido é encaminhado à Camapet - Cooperativa de coleta seletiva com sede em Massaranduba e a Coopmarc - Cooperativa de coleta seletiva com sede na cidade de Camaçari. A iniciativa integra o Programa de Eficiência Energética da Coelba e visa estimular a cidadania e o respeito ao meio ambiente.

adblock ativo