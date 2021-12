Vagas temporárias devem chegar a 138,9 mil, diz SPC

O comércio do País deve contratar 138,9 mil temporários até o fim do ano, aponta pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). O salário pago, em média, será de R$ 724. Para a elaboração dessa pesquisa, foram consultados 623 empresários em todo o Brasil.

De acordo com o estudo, a média de contratações é de quase três (2,98) funcionários por empresa. "As festas de fim de ano costumam movimentar praticamente todos os setores da economia, mas o varejo chama a atenção por concentrar cerca de 66% das vagas temporárias geradas em todo o País nesse período", explica a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.

O estudo aponta também que 68,5% dos empresários não pretendem efetivar os temporários depois do vencimento do contrato de trabalho. "Para 62,2% dos entrevistados, as contratações devem durar, em média, três meses", ressalta a economista.

O SPC Brasil aponta que 34,3% dos empresários entrevistados procuram profissionais que têm entre 25 e 34 anos, seguidos pela faixa etária de 18 a 24 anos (28,5%). Quanto à qualificação, a maioria dos comerciantes busca funcionários com ensino médio, no mínimo. Parcela de 75,6% das vagas será oferecida para as funções de vendedor de loja e balconista. Em seguida aparecem as oportunidades para caixas (31,8%) e estoquistas e repositores (24,6%).

O estudo também procurou identificar as habilidades mais valorizadas na hora de contratar um temporário. Praticamente cinco em cada dez (48,9%) comerciantes citaram o dinamismo (48,9%), responsabilidade (37,8%) e boa comunicação (28,9%) como as características mais importantes para preencher um posto no varejo. Fatia de 71,4% dos empresários procura funcionários com disponibilidade para trabalhar entre 6 e 8 horas diárias.

adblock ativo