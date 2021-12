Vaga em garagem chega a custar R$ 50 mil em Salvador

Assunto delicado é vaga de garagem nos dias de hoje. Quem mora em condomínio sabe bem o que é isso. Na maioria dos casos, sobram carros e falta espaço. De qualquer modo, são muitas as situações.

Tem gente com apenas uma vaga, mas dois veículos "em casa". Às vezes, há duas vagas, mas uma é na frente da outra (a chamada "vaga presa"), e o resultado disso é o desconforto de ter de sempre manobrar o outro veículo.

Para fugir do "aperto", as duas principais saídas são comprar ou alugar um espaço extra. Em se tratando da compra de uma vaga, pode apostar: vai se estar fazendo um "investimento a longo prazo".

Custando de 5% a 10% do valor do imóvel, a reportagem apurou que tem vaga de garagem sendo vendida por até R$ 50 mil, em um bairro nobre da capital. No mesmo endereço, o aluguel do espaço costuma sair por R$ 150.

Nesse segundo caso (aluguel), apesar de mais em conta - entre R$ 80 e R$ 150, em média, a depender se interna (coberta ou não) ou externa (na frente de prédio, passada a corrente) -, pode-se ficar refém do proprietário pedir a unidade de volta.

"Alugar é mais barato, mas você pode ficar refém de, uma hora para a outra, o proprietário comprar um carro para o filho ou a esposa e você ter de passar a estacionar seu veículo na rua, o que é perigoso, a longo prazo", explica o professor universitário e consultor de finanças Ângelo Guerreiro Costa.

"Do ponto de vista do investimento, é muito interessante comprar, pois a vaga de garagem acompanha a valorização do imóvel (em torno de 10% ao ano, segundo especialistas) e aumenta liquidez do bem no caso de uma venda futura", garante Guerreiro.

Valorização

Foi de olho nessa valorização que o pai da servidora municipal Magda Oliveira (já falecido) resolveu "investir", alguns anos atrás, em uma vaga extra no prédio em que família ainda mora no bairro da Graça. Segundo ela explicou à reportagem, foi um vizinho que, há cerca de um ano, ofereceu-lhe o valor pelo qual ela hoje planeja vender o espaço: R$ 50 mil.

"Na época a gente não aceitou. Não tínhamos interesse e não nos preocupamos. Esse mesmo vizinho instalou um elevador onde podia estacionar um carro sobre o outro. Mas mesmo assim, não foi suficiente. Ele mudou com a família para a Pituba porque o filho completou 18 anos e ganhou o terceiro carro da casa", conta Magda.

Nos últimos dez anos (de 2002 para cá) , segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), o número de automóveis circulando na capital baiana aumentou 75%, e hoje a frota é de cerca de 567 mil. Ou seja: um carro para 5,1 habitantes. Enquanto que a população, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cresceu apenas 12%, no mesmo período, chegando hoje a 2,9 milhões de pessoas.

Segundo o diretor comercial da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi), José Azevedo Filho, até meados da década passada (por volta de 2005), era imperativo, entre as construtoras, que empreendimento de três cômodos oferecesse média de três vagas de garagem. "Era uma exigência do mercado", ele diz.

"Mas as coisas mudaram, falta espaço, e somente empreendimentos de luxo, com quatro quartos ou mais, conseguem oferecer três vagas de garagem por unidade. Além de destinar mínimo de quatro vagas para visitantes", explica o dirigente.

Ainda de acordo com ele, a distribuição e o número das áreas para os carros nos condomínios dependem, na maioria dos casos, do "padrão do empreendimento - se de luxo ou econômico -, do bairro em questão e da planta (do terreno)".

"Muitos edifícios, hoje, são construídos com até cinco pavimentos de garagem para cima, para, depois, começar as unidades habitacionais. Em outros casos, ocorre o estacionamento subterrâneo. Mas há situações, como na Pituba, por exemplo, em que o lençol freático impede que a obra desça".

Quem comprar uma unidade no La Vista, lançamento de alto padrão no Morro do Conselho, Rio Vermelho, não terá de se preocupar com lugar para guardar o carro. O residencial de quatro suítes (unidades medindo entre 282 m² e 373 m²) contará com nada menos que cinco vagas de garagem para cada uma das 24 unidades.

Além disso, o empreendimento vai contar com sala de espera, na garagem, para motoristas; armários privativos em todo o estacionamento; além de 22 vagas para visitantes. Sócio-diretor da construtora e incorporadora Espaço R2, responsável pela obra, Robert Santana afirma que foi levada em conta "a mudança de comportamento do consumidor". "Hoje em dia, há famílias em que praticamente todos os membros possuem veículos", afirma.

