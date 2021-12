Vaccari e outros 13 viram réus em ação por desvios nos fundos de pensão

O ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, condenado por corrupção na Lava Jato, virou réu, mais uma vez, no âmbito da Operação Greenfield, por decisão do juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília. Além do petista, também são alvo da ação outras 13 pessoas - entre elas, diretores do Funcef - fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal.

"Conforme descrito pela acusação, o valor do prejuízo acumulado com essa operação criminosa, até 13 de julho de 2015, é de, no mínimo, R$ 402.000.000,00 (quatrocentos e dois milhões de reais)", afirma o juiz federal.

Vaccari já foi condenado a nove anos de prisão em uma ação e a 15 anos em outro processo - ambas as sentenças proferidas pelo Juiz Federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância.

adblock ativo