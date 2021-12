Usuport cobra investimentos nos portos da Bahia

A Associação de Usuários dos Portos da Bahia (Usuport) comemora uma década de atividade preocupada com a competitividade no estado. "Há dez anos pedimos para o governo ampliar os portos de Aratu e de Salvador. Esperamos que o próximo governo possa triplicar a capacidade dos portos e nos dar uma ferrovia decente - o nosso projeto é do século 19", diz o diretor-executivo Paulo Villa.



Ele afirma que, na Bahia, paga-se quase três vezes mais que em outros lugares para movimentar contêineres. Nos últimos 14 anos, segundo Villa, o prejuízo causado pela espera das embarcações nos portos baianos foi de US$ 500 milhões. "Daria para construir um outro porto", criticou o executivo.



A Usuport também está preocupada com as ferrovias baianas. A entidade está tentando impedir a desativação de trechos ferroviários no estado, que vão dar lugar aos novos traçados do Programa Investimentos em Logística (PIL), como prevê a resolução nº 4.131 da ANTT.



A entidade vai entregar nesta sexta-feira, 5, um documento ao governo federal. "É uma concessão que vai até 2026. Não podem desativá-la se não tiver a ativação do novo modelo", disse Villa.



Convidado para palestrar no almoço de aniversário da entidade, ontem, o economista e ex-diretor-geral da ANTT Bernardo Figueiredo falou da necessidade de melhorar a infraestrutura logística do país, de um modo geral.

