Usuários brasileiros do WhasApp podem transferir dinheiro por mensagem

Usuários do Whatsapp no Brasil vão poder usar, a partir desta segunda-feira, 15, o recurso de pagamento para enviar dinheiro sem taxas através das conversas no WhatsApp. O recurso vai permitir também que perfis do WhatsApp Business recebam pagamentos por produtos e serviços.

O Brasil é o primeiro país a receber a novidade do aplicativo, que será implantado gradualmente entre os usuários, segundo divulgado pela empresa. Para realizar a transferência dinheiro será preciso cadastrar um cartão de débito.

Os pagamentos acontecem através de uma função chamada Facebook Pay. A empresa informou que o recurso foi criado com este nome para que "pessoas e empresas possam usar os mesmos dados de pagamento em toda a família de aplicativos do Facebook".

Passo a passo

1. Clique na função "Pagamento" no menu de envio de mensagens;

2. Após o clique, o WhatsApp vai pedir um valor e direcionar para criação de uma conta;

3. Será preciso aceitar os termos de uso e criar uma senha de 6 dígitos;

4. Agora o usuário informa dados como nome, CPF e um cartão de débito emitido por um dos bancos participantes;

5. O cartão será verificado junto ao banco, através do recebimento de código por SMS, e-mail ou aplicativo.

Para manter a segurança, o WhatsApp também informou que toda transferência bancária realizada pelo aplicativo vai exigir a inclusão de senha ou reconhecimento biométrico do celular.

No momento, serão permitidos apenas cartões com função débito ou débito e crédito, como Visa e Master dos bancos Nubank, Sicredi e Banco do Brasil. A transferência será intermediada pela Cielo.

Será possível realizar até 20 transações por dia, com limite de de R$ 1 mil por transação e R$ 5 mil por mês.

adblock ativo