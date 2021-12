Uso de cartões cresce entre consumidores

Hoje, ao ir às compras, a população brasileira está praticamente abolindo meios de pagamento que não sejam cartões de crédito e débito. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), em painel eletrônico realizado no congresso de tecnologia da informação para o setor financeiro, Ciab Febraban, 95% dos consumidores que têm cartão de crédito utilizam o meio de pagamento todo mês, sendo que 48% deles o fazem pelo menos uma vez por semana.

Outro estudo feito pela Abecs, em 2016, evidencia um crescimento que coloca o Brasil entre os 10 maiores mercados do mundo em transações feitas com cartões de crédito ou débito.

No primeiro semestre de 2016, o número de operações superou a marca dos R$ 6 bilhões.

Cartões de loja

O cartão Private Label (PL) teve seu surgimento no país na década de 70 e é popularmente conhecido pelo consumidor como "cartão de loja". Emitido por um varejista e válido apenas para realização de compras nos estabelecimentos de sua propriedade, o PL é diferente dos cartões de crédito de uso universal, pois não tem uma bandeira de aceitação em todo o comércio.

Além das modalidades conhecidas no mercado e que dominam grande parte dos meios de pagamento, nos últimos anos o mercado de cartões próprios ganhou destaque no varejo, representando 12% do faturamento total dos cartões de crédito no Brasil.

Dados da Abecs também mostram que, em 2022, os negócios gerados pelos cartões PL devem atingir a marca de R$ 293 milhões.

A estudante Flávia Santana não possui cartão de crédito, mas, em contrapartida, tem quatro cartões de lojas diferentes. "Eu nunca fui adepta aos cartões de crédito, pois acredito que você acaba acumulando muitas dívidas e, às vezes, gastando o que não tem. Porém, consumista que sou, preciso comprar roupas e esses cartões me dão a possibilidade de comprar uma quantidade xis delas e no final, parcelar em poucas vezes", afirma.

Segundo o economista e autor do livro "Manual de introdução à economia", Jefferson Mariano, "em um cenário de crise como o atual, o Private Label pode ser uma boa estratégia, especialmente no caso das grandes redes. Além disso, como ainda existe um grande contingente de pessoas fora do mercado bancário, ele contribui para inseri-los, aumentando também o potencial de vendas principalmente da parcela que gasta por impulso, o que na ausência do cartão não ocorreria", assinala.

Market Pay

A Conductor, empresa de tecnologia voltada para meios de pagamento, oferece ao mercado uma plataforma de fidelização do cliente, denominada Market Pay. A solução permite o controle e a gestão das atividades de crédito pela própria empresa, gerando o aumento do volume de vendas, maior rentabilização com a oferta direta de produtos financeiros, além de maior segurança e robustez à operação.

O varejo concede o crédito de forma rápida, com cobrança simplificada e pouca burocracia, se comparados aos cartões de crédito convencionais, e passa a ter uma relação direta com o cliente, unindo todos os elos do negócio e de experiência do usuário.

