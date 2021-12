Usina em Aratu vai gerar 4,7 mil empregos

A cogeração de vapor e energia é o principal resultado da parceria firmada entre ERB (Energias Renováveis do Brasil) e a Dow Brasil, inaugurada ontem no Complexo Industrial de Aratu.

Com investimentos de aproximadamente R$ 265 milhões, a planta tem capacidade de produção de 1,08 milhão de toneladas de vapor industrial e 108 MWh de energia elétrica a partir de biomassa de eucalipto.

O secretário estadual da Indústria, Comércio e Mineração, James Correia, destaca que um dos dados mais relevantes do projeto pioneiro na geração de energia a partir de biomassa no setor petroquímico transpõe a planta em si.

"Esses projetos de biomassa são muito importantes, porque a parte agrícola é intensiva na mão de obra", afirmou Correia.

De acordo com os números da ERB, existe a expectativa de que a usina evite a emissão de 180 mil toneladas de dióxido de carbono por ano. Serão gerados, segundo previsão da empresa, 1,3 mil empregos diretos e 3,4 mil indiretos.

O contrato de 18 anos entre a ERB e a Dow Brasil gera ainda um excedente de 12 MWh de energia elétrica, que será transferido para a rede elétrica baiana.

"Plantamos geralmente em áreas degradadas e procuramos manter os produtores na área", afirma o diretor-executivo da ERB, Paulo Vasconcellos.

O pioneirismo da produção de energia a partir de biomassa no setor petroquímico acabou protagonizando a inauguração da planta de cogeração. Principalmente em função do contexto do estado crítico da matriz energética no Brasil.

Alternativa viável

"O país precisa de olhar a biomassa como fonte de energia térmica não poluidora como complemento de gás natural na matriz energética", defendeu Emílio Reitmann, presidente da ERB. Tratada como "ouro verde", a planta baiana é, segundo Reitmann, "o que há de mais moderno na cogeração de energia".

Os investimentos, todavia, não devem cessar. Existe uma perspectiva de ampliação da parceria entre as duas empresas, tratada ainda sob acordos de confidencialidade.

O diretor de operações do Complexo da Dow em Aratu, Rodrigo Silveira, aponta esse caminho. "Primeiro a gente tem que fazer funcionar. A partir do dia 4 a gente começa a receber 100%. Há a perspectiva não só de ampliação, mas também projetos agregados, como carbonato de cálcio", sinalizou.

De acordo com Reitmann, a expectativa é promissora. "A Dow tem um consumo de vapor maior do que nós fornecemos. Nós podemos ampliar essa planta", afirmou.

