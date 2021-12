Universidade oferece atendimento beneficente para declaração de IR

Uma universidade de Salvador irá oferecer um plantão de orientação para declaração do Imposto de Renda. O serviço será realizado até esta sexta-feira, 12, das 9h às 12h e das 14h às 17h. A ação será realizada por estudantes do curso de Ciências Contábeis da Unime Salvador e ocorrerá no laboratório de informática da instituição, no terceiro piso do Shopping Paralela.

Os interessados devem doar duas latas de leite em pó, que serão entregues ao Lar de Idosos Irmã Lourdes, em Sussuarana. Também é necessário levar uma cópia da declaração do ano anterior, um pen drive para cópia de segurança da declaração e os documentos solicitados pela Receita Federal.

