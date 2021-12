Universidade de Salvador oferece consultoria gratuita para declaração do IR 2019

As declarações de imposto de renda 2019 serão recebidas pela Receita Federal a partir desta quinta-feira, 7. Neste ano algumas mudanças acontecerão para efetuar a declaração, e para quem tiver dificuldades em entender os procedimentos, a Unifacs oferece à população, de forma gratuita, consultoria em relação a essa e outras questões do IR 2019.

Um espaço de atendimento gratuito será montado no Campus Tancredo Neves, que fará as consultorias de 18 de março a 08 de abril, e no Shopping Piedade, que vai de 25 de março a 18 de abril. O serviço será prestado por alunos do curso de Ciências Contábeis, monitorados por professores da instituição, e estará disponível das 9h às 21h.

Entre as novidades do IR 2019, está a obrigatoriedade em informar o CPF de dependentes de qualquer idade, melhorias na impressão e atualização automática do aplicativo sem precisar realizar o download no site da Receita Federal e também a recuperação de nomes ao digitar o CPF ou CNPJ.

