Unidades comerciais e residências são opções de investimento

Interessados em investir em imóveis nas regiões próximas à Arena Fonte Nova, já que a Copa do Mundo de 2014 se aproxima e a previsão do mercado imobiliário é de valorização tanto para empreendimentos residenciais quanto os comerciais, contam com boas opções de investimento.

De acordo com o analista de inteligência de mercado da Imobiliária Ponto 4 Matheus Araújo, empreendimentos recentes, como o Alto do Garcia, da Construtora Conipe, e o Prestige Garcia das empresas Bom Tempo e Nova Dimensão (ambos residenciais ficam no bairro do Garcia), e outro na Ladeira dos Galés , o Varandas da Fonte Nova, da D'avila Empreendimentos, são boas oportunidades de investimentos, pois existem unidades disponíveis para comercialização.

"Existem também os imóveis antigos, que valorizaram muito desde a implosão da antiga fonte nova. Unidades que antes custavam entre R$ 140 mil e R$ 160 mil hoje, seguramente, já chegam ou até ultrapassam R$ 200 mil. E o melhor é que a valorização pode ultrapassar em 50% até a Copa de 2014, já que além da construção da arena, existe a previsão do funcionamento do metrô e preservação da área do Dique do Tororó, que são peças-chave no aumento da valorização", estima Matheus.

Mas o analista alerta que, apesar da crescente valorização dos imóveis, de forma geral, é preciso que o investidor tenha cautela na hora de comprar, pois é bom atentar para os problemas de infraestrutura dos locais, assim como a queda de preço após o evento. "É certo de que no período da realização da Copa, a valorização aumente consideravelmente, porém após a Copa espera-se que os preços iniciem uma queda a médio prazo, prevê.

Valor de vendas - Entretanto a expectativa do mercado é muito boa, é o que aponta Matheus. "Em 2012 o V.G.V (Valor Geral de Vendas) foi de cerca de R$ 3 bilhões em empreendimentos lançados em Salvador e Região Metropolitana. Já no próximo ano a previsão é que este valor chegue a R$ 3 bi e R$ 3,5 bi de V.G.V em lançamentos".

Mas para o sócio-diretor da Brasil Brokers Brito & Amoedo Cláudio Cunha são as intervenções urbanas que serão realizadas para requalificar a cidade até a Copa que provocarão a valorização dos imóveis.

"O evento irá movimentar a economia baiana e atrair investimentos para a requalificação de diversas regiões da cidade. Além disso, a nova Lei de Ordenamento e Uso do Solo vai permitir as modificações necessárias para levar novos equipamentos urbanos em regiões, como o Jardim Baiano por exemplo", explica Cláudio.

Ele ressalta que a tendência do mercado imobiliário é de constante valorização, essencialmente com o aquecimento da economia brasileira. "Na Bahia, a região no entorno da Arena, por ser um lugar onde está sendo feita uma intervenção urbana, essa tendência de mais obras de qualificação é maior e o investimento pode ser positivo. Porém, é preciso alertar que este será um investimento a médio e longo prazos".

Quem comemora as boas perspectivas do mercado imobiliário até a Copa são os corretores. Para Gustavo Neto, que trabalha no ramo há mais de 20 anos, o momento é muito propício para fechar negócios.

"Desde que a Arena começou a ser levantada eu já consegui comercializar mais unidades na região do que em qualquer outro lugar da cidade. Recomendo aos que pretendem investir em um imóvel residencial, ou até mesmo comercial, que busquem logo aproveitar as oportunidades", sugere Gustavo Neto.

Em relação aos empreendimentos comerciais, a corretora Mariana de Souza, que passou a vender imóveis nas localidades de Brotas e Nazaré desde o início das obras da Arena, diz que esse é o momento para quem tem visão empreendedora.

"Investir em uma sala comercial, loja ou qualquer empreendimento nessas localidades será um grande negócio. O único alerta que faço é para que o consumidor procure a ajuda de um profissional qualificado para orientá-lo antes da compra. Além de que é bom pesquisar sobre em que tipo de negócio a pessoa pretende investir para não ter prejuízos. Mas uma coisa é certa, na região da Arena o que não vai faltar é opção de comércios", garante.

Mariana informa ainda que na região de Nazaré é possível encontrar salas comerciais a partir de R$ 45 mil. Esses espaços nos últimos meses estão se tornando alvo de disputa por empresários que visam aumentar as possibilidades de negócios.

"Comprar um imóvel desses é certeza de retorno financeiro. Até quem não pretende abrir o próprio negócio basta colocar em uma corretora para alugar a outros investidores. Isso evita que o dono do imóvel tenha qualquer problema", garante a corretora.

