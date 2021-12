Unidade do Instituto JCPM beneficia jovens de São Cristóvão

Jovens de São Cristóvão vão contar, a partir de agora, com uma unidade do Instituto JCPM de Compromisso Social. Em funcionamento no Salvador Norte Shopping, empreendimento do grupo JCPM, essa é a quarta unidade criada nos oito anos de existência do instituto. Na Bahia, essa é a segunda. Desde 2011 já funciona uma unidade no Salvador Shopping, que atende jovens de Pernambués.

O instituto possui foco na elevação da escolaridade, com ênfase no ensino de português e matemática. Após um semestre de aulas, no turno oposto ao escolar, os alunos passam a frequentar cursos de capacitação, com foco no varejo, desenvolvidos em parceria com o Senac.

Há também a oferta de aulas de idiomas e de informática. São atendidos 700 jovens por ano, em turmas pequenas para garantir um bom aproveitamento.

A diretora de Desenvolvimento Social do Grupo, Lúcia Pontes, destaca a adesão dos jovens ao projeto. "Eles não recebem bolsa, nem tampouco pagam por isso. Eles entendem que é um viés de oportunidade", elogia.

Lúcia visitou o Grupo A TARDE para anunciar a nova unidade do JCPM em Salvador, junto com Flávia Souza, que coordena os projetos sociais na Bahia.

O instituto também acompanha os jovens por um ano após o encerramento do curso, prestando orientação para o mercado profissional. Alguns deles são contratados pelos lojistas dos shoppings do Grupo. "Ver o jovem que vendia pipoca no cinema trabalhando na sala de projeção com um bom salário vale mais do que dizer que formamos 3 mil alunos", diz Lúcia.

Primeiras turmas

As inscrições para os primeiros cursos já começaram e vão até 30 de julho, gratuitamente, no Salvador Norte Shopping. As opções são para operador de caixa e assistente administrativo, além das turmas de elevação de escolaridade.

Para se inscrever é preciso, além de residir em São Cristóvão, ter entre 16 e 24 anos e estar cursando ou ser recém-saído do ensino médio da escola pública. Os interessados devem levar o RG e comprovante de residência no ato da inscrição.

O espaço vai funcionar nos turnos matutino e vespertino, de segunda a sexta-feira, e conta com três salas de aula, uma de informática, espaço de leitura e convivência.

