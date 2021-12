Unidade da Dow realiza parada de manutenção

As atividades da planta da Dow em Aratu, no município de Candeias, foram paralisadas nesta segunda-feira para manutenção. A ação, que segue até 0 dia 9 de setembro, é realizada periodicamente pela empresa de forma a manter, segundo nota da companhia, "a confiabilidade de suas operações, e fazem parte de um rígido sistema de saúde, segurança e meio ambiente, implementado pela Dow desde o início de suas operações em Aratu, em 1977, com o objetivo de garantir a preservação do meio ambiente, a integridade dos funcionários e da comunidade que reside próximo à fábrica".

"A ação periódica de manutenção é parte da preocupação da companhia com o bem-estar dos funcionários e da comunidade em que atua. Na Dow a segurança vem sempre em primeiro lugar", explica Diego Arango, líder da unidade da Dow em Aratu.

Dos 340 funcionários contratados para a parada de manutenção na unidade de Aratu, 231 são da comunidade de Candeias. Além disso, um cronograma de atividades foi estabelecido envolvendo diversas áreas da empresa, como operação, manutenção, compras e projetos. Neste ano, mais de 300 atividades de manutenção estão previstas no período.

A Dow está presente no estado há mais de 40 anos, com unidades nos municípios de Candeias e Vera Cruz. A unidade de Aratu tem duas fábricas e é a única unidade da Dow a produzir óxido de propileno (PO) e propilenoglicol (PG) na América Latina. Além disso, é responsável pela produção de ácido clorídrico e soda cáustica.

Dados

Em 2015, a Dow teve vendas anuais de mais de US$ 49 bilhões e empregou aproximadamente 49.500 funcionários em todo o mundo. Os mais de seis mil produtos da companhia são produzidos em 179 unidades fabris em 35 países. Em junho passado, a empresa adquiriu 100% do negócio de silicones da Dow Corning Corporation, empresa global com vendas de mais de US$ 4,5 bilhões.

