União entre Correios e BB para novo Banco Postal é aprovada

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, uma parceria em partes iguais entre os Correios e o Banco do Brasil (BBAS3), que lançará o Banco Postal como instituição capaz de oferecer produtos como seguros, microcrédito e cartões pré-pagos.



O aval foi publicado nesta quinta-feira, 20, no Diário Oficial, em despacho da autarquia.



O Banco Postal é a marca dos Correios que atua como correspondente na prestação de serviços bancários básicos em todo o país. Em 2011, o BB venceu a concorrência para ser o novo parceiro dos Correios na instituição por um prazo de cinco anos.



Em documento submetido ao Cade, as partes informaram que, com a obtenção das autorizações legais para a operação, será iniciada uma fase de transição e testes para garantir a continuidade do atendimento aos clientes do Banco Postal.



Concluída essa etapa, as empresas disseram que pretendem constituir a nova instituição financeira para prática de atividades relacionadas a bancos comerciais, acrescentando que ela poderá participar como sócia ou acionista de outras sociedades no Brasil e no exterior.



O início da fase de transição, que permitirá a rescisão do contrato atual de correspondente bancário, está sujeito à prévia aprovação do Cade.

