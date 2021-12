União coloca à venda 7 imóveis na Bahia

Duas salas comerciais no Centro Empresarial Iguatemi, na Av. Tancredo Neves, além do antigo hotel da Chesf em Paulo Afonso, estão entre os sete imóveis da União que serão vendidos pela Caixa Econômica Federal, em concorrência pública. O edital prevê a entrega de propostas até 25 de julho - prazo em que os interessados poderão visitar os imóveis.

No caso das salas em Salvador, os preços mínimos são R$ 191,3 mil e R$ 197,5 mil. Já o Grande Hotel Paulo Afonso é o imóvel mais caro do lote, com valor mínimo de R$ 3,8 milhões. As demais unidades à venda, a maioria galpões agrícolas, ficam nos municípios de Alagoinhas, Aurelino Leal, Ipirá e Itamaraju.

Em Paulo Afonso, o antigo hotel tem "três pavimentos, possuindo área de lazer com piscina, quatro apartamentos para empregados e 43 apartamentos para hóspedes, sendo três suítes com varanda panorâmica", como destaca o edital. São 6.234,91 m² de área total.

Em todos os demais municípios, os imóveis ficam situados no centro das cidades, à exceção de Alagoinhas. No município, no bairro de Alagoinhas Velha, encontra-se o segundo imóvel mais caro do lote, com valor mínimo de R$ 1,26 milhão. Trata-se da antiga sede do Fórum da Justiça do Trabalho, que possui dois pavimentos.

Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode participar da concorrência, desde que atenda às condições do edital. O interessado que fizer a melhor oferta, respeitando o preço mínimo de venda, será considerado vencedor. De acordo com a Caixa, a compra do imóvel poderá ser realizada à vista, com utilização de recursos do FGTS, por financiamento ou por meio de contratação de empréstimos em qualquer instituição financeira.

O interessado deve formalizar a oferta mediante preenchimento do formulário de proposta de compra, disponível nos anexos do edital de concorrência pública, onde constam todas as normas previstas para participação. O edital pode ser obtido nas agências da Caixa ou no site da instituição.

Para todos os imóveis, é preciso assegurar uma caução de R$ 10 mil, à exceção das salas conjugadas da capital, cuja caução é de R$ 9.565,00 e de R$ 9.875,00, a depender do caso. A visita prévia deve ser agendada pelos telefones (71) 3319-1367, (71) 3319-1384 e (71) 3319-1394. As chaves poderão ser pegas em Salvador (inclusive para os imóveis que estão no interior), na sede da Superintendência do Patrimônio da União (SPU), localizada na Rua da Polônia, nº 23, Comércio.

