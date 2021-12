Último dia para pagar com desconto IPVA de carros com placa final 6

Os proprietários de veículos com placas de final 6 têm até esta quarta-feira, 27, para quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com 5% de desconto, em cota única, de acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA). Para quem preferir pagar o imposto em cota única sem desconto, o prazo é 31/8.

Segundo a secretaria, o contribuinte também tem a opção de pagar o IPVA em três parcelas, desde que o pagamento da primeira cota seja feito ainda nesta quarta. Hoje é também a data-limite para a quitação da segunda cota do imposto para carros de placa final 5.

Os donos de automóveis com placas de final 3 e 4 devem pagar a terceira cota ou a cota única do IPVA, sem desconto, até os dias 28 e 29/6, respectivamente. As datas de vencimento podem ser consultadas no calendário do IPVA 2018, no site www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Inspetoria Eletrônica, IPVA.

A secretaria informou que inadimplência geral de pagamento de IPVA em 2017 foi de 16% dos contribuintes e os números do primeiro semestre deste ano ainda estão sendo calculados. Segundo a Sefaz, da frota total de veículos: 4.117.829 da Bahia, um total de 1.966.113 é tributável.

Demais débitos

A taxa de licenciamento e as multas de trânsito deverão ser pagas até a data de vencimento da terceira parcela do IPVA, e os débitos anteriores do imposto ainda não notificados podem ser divididos em três vezes com o IPVA 2018. A exceção é o seguro obrigatório que deve ser pago integralmente até o vencimento da primeira parcela do imposto, em caso de parcelamento.

O pagamento pode ser feito em agências ou caixas eletrônicos do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, utilizando o número do Renavam. Mais informações no site www.sefaz.ba.gov.br ou no 0800 071 0071.

