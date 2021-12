Última semana para pagar o IPVA 2014 sem notificação e multa

Os donos de veículos que ainda não quitaram o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2014 têm até o dia 31 de outubro para fazerem o pagamento e não serem notificados pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA). Aqueles que não pagarem até o final deste mês recebem multa de 60% sobre o valor original.

O período para pagamento do tributo terminou em setembro, mas, se realizado ainda em outubro, será cobrado apenas com incidência de acréscimo moratório, sem multa.

Conforme previsão legal, a notificação da Sefaz-BA será publicada em novembro no Diário Oficial do Estado. Para consultar se o veículo faz parte da relação, o contribuinte deve acessar o canal Inspetoria Eletrônica do site da Sefaz-BA, com o número do Renavam em mãos.

