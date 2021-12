Ufba comemora 50 anos do Código Tributário

Os 50 anos do Código Tributário Nacional (CTN) foram comemorados nesta terça-feira (25), na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba), com um "talk show" com a presença de especialistas na área.

Tributaristas baianos renomados, como Edvaldo Brito e a e Pedro Caymi, participaram do evento, em que foram destacados não só a importância do CTN para o ordenamento jurídico brasileiro, como também aspectos considerados conflitantes com a Constituição.

Estatuto

A necessidade de instituição de um estatuto de defesa do contribuinte foi um dos tópicos abordados no evento, que tratou de algumas incongruências relacionadas, por exemplo, a isenções que, segundo os tributaristas, precisariam ser melhor esclarecidas em benefício do contribuinte. Idealizador do evento, o professor Helcônio Almeida, frisou a importância do debate para o aprimoramento do direito, "sobretudo, o tributário que mexe com o bolso do cidadão brasileiro", como frisou.

