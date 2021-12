Uber recebe multa de U$$ 11 milhões no EUA

A Uber Technologies, responsável pelo aplicativo Uber de transporte urbano, continua causando polêmicas. Ela foi multada no montante recorde de 11,4 milhões de dólares nesta quinta-feira, 20, por um regulador da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que descobriu que a empresa operou ilegalmente no Estado em 2014. A comissão regula as empresas fornecedoras de transporte, incluindo os táxis que competem com Uber e rivais como a Lyft.

Uma porta-voz do estado revelou que a multa foi a maior imposta pela Comissão de Utilidade Pública da Pensilvânia. Por um placar de 3 votos a favor e 2 contra, a Comissão disse que a multa era justificada uma vez que a Uber operou sem autorização do regulador de fevereiro a agosto de 2014, e falhou em responder a pedidos de informação sobre as suas operações.

Inicialmente a empresa tinha sido multada em 49,9 milhões de dólares, mas conseguiu diminuir o valor.

A empresa informou planeja recorrer da decisão.

