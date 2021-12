Uber perde mais de R$ 4 bilhões em 2016

Para manter os subsídios aos motoristas que dirigem através do aplicativo Uber, a empresa teve que desembolsar uma quantia considerável, que segundo a agência de notícias financeiras norte-americana, Bloomberg, já resultou em uma perda de US$ 1,27 bilhão, nos cobres da multinacional. Na conversão para a moeda brasileira, o rombo já está na casa dos R$ 4 bilhões, somente no primeiro semestre deste ano.



O motivo da perda foi revelado pelo de chefe de finanças do Uber, Gautam Gupta. Segundo ele, a empresa teve que investir mais para atrair interessados. No ano passado, foram pagos R$ 8,88 bilhões com cupons de descontos e outras promoções, no mesmo período, contra um ganho de R$ 235 milhões.



De acordo com informações do portal brasileiro, Tecmundo, "para dar a volta por cima e não perder os investidores, o Uber está repassando os gastos para os motoristas. Muitos 'funcionários' foram atraídos para o serviço com as taxas baixas e agora estão vendo um aumento nos custos. De qualquer forma, os responsáveis pelo serviço estão equilibrando bem as contas, já que em 2015 esses valores eram maiores'.



Ainda de acordo com o site, mesmo com o prejuízo, a empresa teve receita líquida de crescimento de 18% do primeiro trimestre deste ano e é avaliada, atualmente, em US$ 69 bilhões (R$ 225 bilhões).

