Twitter deve milhões de dólares a artistas baianos, diz Time

Depois da entrada do Twitter na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) nesta quinta-feira, 7, a revista Time resolveu calcular quanto o microblog deveria pagar aos seus usuários e criou um infográfico interativo em seu site: "Isto é quanto o Twitter deve a você".

O Portal A TARDE resolveu calcular quanto os artistas baianos de maior relevância no microblog ganhariam com a brincadeira.

A cantora Ivete Sangalo, por exemplo, levaria nada menos que US$ 4,7 milhões, caso o Twitter tivesse que pagar pela reputação de seu perfil. Claudinha Leitte, outra celebridade baiana, iria faturar US$ 2,7 milhões. Daniela Mercury, por sua vez, ganharia US$ 43 mil.

Outros artistas como Léo Santana, da Parangolé, ficaria com US$ 533 mil; Márcio Victor, do grupo de pagode Psirico, receberia mais ou menos US$ 207 mil. Bell Marques, vocalista da banda Chiclete com Banana, ganharia apenas US$ 26 mil.

Na calculadora virtual, qualquer pessoa que insira seu nome de usuário do perfil no Twitter poderá saber quanto poderia levar da empresa que chegou a ter suas ações cotadas em US$ 50 na sua estreia na NYSE.

