TWB recebe ultimato e pode perder concessão

O contrato de concessão firmado entre o Estado e a TWB Bahia S/A, que explora a travessia marítima Salvador-Itaparica, está em vias de ser rescindido. Após constatação do descumprimento de diversos ítens contratuais, identificados em auditorias, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) abriu processo administrativo para declarar a caducidade do contrato e deu prazo de 15 dias à TWB, contando a partir de 7 de agosto, para responder se cumprirá as exigências contratuais.

Além de se comprometer a aportar R$ 36,7 milhões no sistema nos próximos quatro anos como compensação pelo que deixou de fazer, a TWB afirma que cumprirá os prazos e que "não acredita que a caducidade será declarada".

"O contrato só será renovado se forem cumpridas as exigências", afirmou o vice-governador e secretário de Infraestrutura, Otto Alencar (PSD), garantindo que, no caso de anulação contratual, "o governo já tem a solução". Ele não quis revelar, porém, se a carta na manga está na operação do sistema de ferry-boat pelo Estado ou se nova concessionária assumirá.

"Tudo isso foi feito rigorosamente dentro da lei e foram dados todos os prazo de defesa à concessionária. Chegou um ponto em que a situação é insuportável e o governo não vai tolerar a falta de qualidade no serviço ao usuário", disse o secretário. De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia (Agerba), somente de janeiro a julho deste ano, a empresa recebeu 414 multas somadas em mais de R$ 2,2 milhões, a maioria por atraso e não cumprimento de horário dos ferries.

Divergência - O processo de caducidade foi disparado por orientação da Procuradoria Geral do Estado (PGE). O contrato entre Estado e concessionária é de 25 anos e foi assinado em 2006 quando Paulo Souto (DEM) era governador. Uma das previsões contratuais é a de que no intervalo de cinco anos sejam realizadas auditorias para pesar na balança se o que foi acordado está sendo cumprido pelas partes.

Foi o que Otto fez, contratando a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi) e instando a Auditoria Geral do Estado (AGE). Munida dos relatórios dessas auditorias, a PGE constatou faltas graves na avaliação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o cumprimento de exigências firmadas. Vem dessa análise o valor a ser aportado pela empresa, de R$ 36,7 milhões o que, aliado ao cumprimento de outras exigências condicionaria o reajuste tarifário em 5,11%.

A TWB pensa diferente. Em reportagem publicada em A TARDE em 20/6/2012, a concessionária afirmava também ter contratado auditorias da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e Fundação Instituto de Administração (FIA) que teriam chegado a um patamar de reajuste tarifário de 23,7%.

Esperança - Em nota divulgada nesta quinta, 09, a Agerba afirmou que de acordo com os diagnósticos das auditorias, "a TWB terá dificuldades em continuar como prestadora dos serviços públicos de transporte hidroviário, devido ao não cumprimento de cláusulas contratuais". Apesar disso, a concessionária tem esperança.

Procurada pela reportagem na noite de ontem, a TWB afirmou que "não acredita que a caducidade será declarada". Informou, ainda, que a concessionária irá responder dentro do prazo legal. O setor jurídico da empresa, com sede em São Paulo, está analisando as exigências impostas pelo governo.

adblock ativo