TWB diz que seguirá regras impostas pela Seinfra

A TWB Bahia, concessionária que administra o sistema ferryboat, enviou comunicado à imprensa, na manhã desta sexta-feira (10), afirmando que "seguirá trabalhando para cumprir a determinação imposta pelo poder público, dentro do prazo estabelecido". A empresa refere-se ao processo administrativo aberto pela Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia para declarar a caducidade do contrato e que prevê o prazo de 15 dias, a partir de 7 de agosto, para que a administradora responda se cumprirá as exigências contratuais. "O contrato só será renovado se forem cumpridas as exigências", afirma o vice-governador e secretário de Infraestrutura, Otto Alencar (PSD).

Ainda na nota, a TWB volta a afirmar que diverge de "itens importantes" das regras propostas no aditivo contratual firmado com o governo do Estado. "A TWB Bahia espera chegar a uma solução para que todos os ajustes necessários sejam firmados visando o equilíbrio do contrato e a segurança e a qualidade do serviço prestado a população".

O relatório da TWB questiona diversos dados levantados pelo documento do governo do Estado, como a quantidade de gratuidades apresentadas, a quantidade total de pagantes, carros e taxas de crescimento.

A empresa informou, ainda, que até a próxima semana, a frota contará com seis barcos para a navegação e que prepara para o feriado de 7 de setembro "uma operação com horários extras e sete embarcações em tráfego". Segundo a TWB, um novo lote com passagens de hora marcada para o período já está disponível.

