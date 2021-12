A Receita Federal tem uma novidade para quem vai declarar Imposto de Renda em 2014. Produziu uma série de vídeos e publicou no canal da TV Receita no Youtube com as novidades do IRPF 2014 e dicas para ajudar o contribuinte a preencher a declaração.

No canal, há informações sobre como organizar e preparar a declaração, fugir dos erros mais comuns e dicas sobre declaração de bens, rendimentos tributáveis e deduções. O objetivo do canal, segundo a Receita, é ampliar e qualificar os processos de disseminação das informações de interesse público.

Confira a playlist dos vídeos:

Da Redação TV Receita dá dicas em vídeo para preencher o IRPF 2014

