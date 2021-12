Turismo de negócios trará 20 congressos a Salvador até 2017

Pelo menos, 20 congressos, entre outros eventos do setor de turismo de negócios, devem ser realizados em Salvador até 2017. O número é comemorado pela Salvador Destination, agência privada de captação de eventos, que completa oficialmente um ano, em novembro. No próximo dia 30, a instituição lança um portal e um filme de promoção da cidade.



Em visita ao A TARDE nesta segunda-feira, 21, o presidente da instituição e ex-secretário de Turismo Paulo Gaudenzi adiantou que outros 25 eventos também já estariam "quase fechados, dependendo apenas de pequenos detalhes", para serem realizados na cidade.

Caso sejam confirmados, o total de 45 eventos previstos implica em um fluxo de mais de 73 mil pessoas, com incremento na economia local, nos próximos três anos, de US$ 64 milhões, conforme estimativas da instituição.



Gaudenzi explicou que o desempenho da Salvador Destination pode ser ainda melhor, caso o governo estadual conclua, no prazo previsto (até abril), as obras de reforma do Centro de Convenções, no bairro de Armação. Sobre as críticas à defasagem e infraestrutura do equipamento, ele rebate: "O equipamento era muito bom, mas ficou dez anos sem manutenção".

